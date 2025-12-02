PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Einbeck (ots)

   - Einbeck, 37574 Marktplatz, Mo. 23:00 bis 23:30 Uhr

Einbeck (pfa)

In den gestrigen Abendstunden kam es zu mehreren Sachbeschädigungen auf dem Marktplatz. Die bislang unbekannte Täterschaft riss auf dem Weihnachtsmarkt ein Fass mit einem Dach aus der Verankerung und stießen dieses und einen Tisch um. Weiterhin wurde ein Schaufenster eines Hörgeräte- und Augenoptikgeschäftes eingeschlagen. Gegenstände wurden nicht entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

