Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorsätzliche Brandstiftung an einem Auto

Northeim (ots)

Northeim, Am Kalbesbrook, Samstag, 29.11.2025, 22.20 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Samstag gegen 22.25 Uhr wurde über die Leitstelle der Feuerwehr Northeim ein Brand eines Autos in der Straße "Am Kalbesbrook" in Northeim gemeldet.

Eine Spaziergängerin hatte bemerkt, dass der hintere linke Reifen, welcher zum Straßenrand ausgerichtet war, brannte und informierte umgehend die Feuerwehr sowie die Halterin. Der Reifen konnte durch den Sohn der Geschädigten gelöscht werden.

Nach der Spurenlage vor Ort wird aktuell von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Vor Ort konnte keine verdächtige Person festgestellt werden. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell