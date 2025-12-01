PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorsätzliche Brandstiftung an einem Auto

Northeim (ots)

Northeim, Am Kalbesbrook, Samstag, 29.11.2025, 22.20 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Samstag gegen 22.25 Uhr wurde über die Leitstelle der Feuerwehr Northeim ein Brand eines Autos in der Straße "Am Kalbesbrook" in Northeim gemeldet.

Eine Spaziergängerin hatte bemerkt, dass der hintere linke Reifen, welcher zum Straßenrand ausgerichtet war, brannte und informierte umgehend die Feuerwehr sowie die Halterin. Der Reifen konnte durch den Sohn der Geschädigten gelöscht werden.

Nach der Spurenlage vor Ort wird aktuell von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Vor Ort konnte keine verdächtige Person festgestellt werden. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
  • 01.12.2025 – 10:36

    POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, (Nähe Tankstelle), zwischen Samstag, dem 29.11.2025, 22:00 Uhr und Sonntag, dem 30.11.2025, 15:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei in der Grundstückseinfahrt geparkten Fahrzeuge einer 56- jährigen und einer 51- jährigen aus Bodenfelde durch den Wurf eines Pflastersteines. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:34

    POL-NOM: E-Bike aus Kellerabteil gestohlen

    Northeim (ots) - Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Samstag, 29.11.2025, 23.00 Uhr bis Sonntag, 30.11.2025, 12.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Im Zeitraum von Samstag ca. 23.00 Uhr bis Sonntag ca. 12.40 Uhr konnten unbekannte Personen ein E-Bike aus einem Kellerabteil in der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim entwenden. Die Personen gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus und begaben sich anschließend in ...

    mehr
