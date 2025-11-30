Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunkene Person löst den Rauchmelder aus und leistet bei der anschließenden polizeilichen Maßnahme Widerstand

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Auetalstraße, 28.11.2025, 19:15

Am 28.11.2025 wurde die Polizei zu einer Wohnung in der Auetalstraße in Kalefeld gerufen, nachdem dort ein Rauchmelder ausgelöst hatte und unklar war, ob sich eine Person in der Wohnung befand. Die eintreffenden Polizeibeamtinnen und -beamten öffneten die Tür gewaltsam, nachdem auf Klingeln und Klopfen keiner reagierte.

In der Wohnung stellten die Polizeibeamtinnen und -beamten fest, dass angebranntes Essen auf dem Herd starken Rauch verursacht hatte. Der Bewohner war eingeschlafen. Aufgrund des Verdachts einer möglichen Kohlenstoffmonoxidvergiftung sollte die Person zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Sie verweigerte jedoch die medizinische Versorgung und leistete Widerstand gegen das Verbringen in den Rettungswagen.

Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Die Person wurde ins Krankenhaus gebracht, wo nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen eine Blutprobe entnommen wurde.

Den 49-jährigen Kalefelder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte (at).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell