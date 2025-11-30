Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl der Geldbörse beim Einkaufen im ALDI Markt in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neue Straße, 29.11.2025, 13:00-13:30 Eine 61-jährige Einbeckerin befand sich in dem genannten Zeitraum in einem ALDI Markt in Bad Gandersheim und ließ dabei beim Einkaufen ihre Geldbörse unbeaufsichtigt im Einkaufswagen. Durch eine bislang unbekannte Person wurde die Geldbörse aus dem Einkaufswagen entwendet. Die Geschädigte erstattete Strafanzeige.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer: 05382 95390 in Verbindung zu setzen (at).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell