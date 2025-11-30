Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw überschlägt sich

Uslar (ots)

K 447, zwischen Wahmbeck und Bodenfelde, Samstag, 29.11.2025, 21.40 Uhr

K 447- Verkehrsunfall

Ein 53 -Jähriger Fahrzeugführer aus einem Ortsteil von Bodenfelde befährt mit seinem PKW die K 447 in Richtung Wahmbeck. In einer Linkskurve kommt der Beteiligte nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und bleibt in der Feldmark liegen. Der Pkw wird durch den Unfall so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit ist. Der Fahrzeugführer bleibt unverletzt. Es entsteht Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell