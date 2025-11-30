PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots)

K 449 zwischen Bodenfelde und Wiensen, Sonntag, 30.11.2025, 04.45 Uhr

K 449 (st) - Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme wird bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw, besetzt mit einem 23 - Jährigen aus Bodenfelde, festgestellt, dass der Fahrzeugführer ebenfalls unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Auch ihm wird eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

