POL-NOM: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss
Uslar (ots)
K 449 zwischen Bodenfelde und Wiensen, Sonntag, 30.11.2025, 04.45 Uhr
K 449 (st) - Trunkenheit im Verkehr
Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme wird bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw, besetzt mit einem 23 - Jährigen aus Bodenfelde, festgestellt, dass der Fahrzeugführer ebenfalls unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Auch ihm wird eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.
