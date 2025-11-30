Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Uslar (ots)

K 449 zwischen Bodenfelde und Wiensen, Sonntag, 30.11.2025, 04.45 Uhr

K 449 (st) - Verkehrsunfall

Ein 31 - Jähriger Fahrzeugführer aus Bodenfelde befährt mit seinem Pkw die K 449 von Bodenfelde kommend in Richtung Uslar. Dabei gerät er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholbeeinflussung steht. Dem Beschuldigten wird daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt. Durch den Unfall entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell