Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Glasscheibe einer Kellertür beschädigt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wieterstraße 4, Donnerstag, 27.11.2025, 19.20 Uhr bis Freitag, 28.11.2025, 12.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - Bislang unbekannte Täter beschädigten auf dem Gelände des Gymnasiums Corvinianum einen Glaseinsatz einer Kellertür. Hierbei entstand durch Einwirkung der Täter mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein kreisrundes Loch in der äußeren Scheibe der Doppelverglasung.

Ob es sich hierbei um schlichte Sachbeschädigung oder einen gescheiterten Einbruchsversuch handelt, ist Teil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. An der Scheibe entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-9148).

