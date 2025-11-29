Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugführer übersieht Pkw und verursacht Unfall

Uslar (ots)

Uslar, Wiesenstraße 15, Freitag, 28.11.2025, 16.52 Uhr (st)

USLAR (st) Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer missachtete beim Einfahren in den fließenden Verkehr den Vorrang eines 22 - Jährigen Beteiligten aus Uslar, der mit seinem Pkw die Wiesenstraße in Richtung Alleestraße befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden weicht der 22 - Jährige in den Gegenverkehr aus und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw eines 36 - Jährigen aus Uslar. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 1000,00 Euro. Zeugen, die Hinweise Unfallhergang oder zum -verursacher machen können werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell