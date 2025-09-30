Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Mann grapscht und sticht dann mit Messer zu

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Unbekannten, der am Montag, 29. September 2025, eine Frau in Buer belästigt und ihren Begleiter angegriffen hat, sucht die Polizei aktuell. Eine 22-Jährige aus Gelsenkirchen hielt sich um 16.55 Uhr an der Straße Bussardhof auf, wo sie von dem unbekannten Mann zunächst verbal belästigt wurde. Anschließend umfasste er ihre Hüfte. Als der 29 Jahre alte Freund der Frau den Unbekannten daraufhin ansprach, zog dieser ein Messer und stach damit in Richtung des Gelsenkircheners. Der 29-Jährige wich dem Stich aus, brachte eine Mülltonne zwischen sich und den Täter, um weitere Angriffe abzuwehren, und flüchtete zu Fuß. Der Unbekannte folgte ihm kurzzeitig, ließ dann aber ab und entschwand in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun nach dem Angreifer und bittet Zeugen um Hinweise. Der Gesuchte ist etwa 22 bis 25 Jahre alt, circa 1,85 bis 1,90 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und eine hellblaue Jeans. Zeugenhinweise bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter den Nummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell