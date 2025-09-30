POL-REK: 250930-2: Baustellencontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet
Frechen (ots)
Ermittler suchen Zeugen
Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Zeitraum zwischen Samstag (27. September) und Montag (29. September) einen Container auf einer Baustelle in Frechen aufgebrochen und zahlreiche Werkzeuge entwendet haben sollen.
Die Beamten der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 7.30 Uhr auf ein umzäuntes Baustellengelände an der Alte Straße eingedrungen sein. Dort sollen sie einen Container aufgebrochen und zahlreiche Elektrowerkzeuge, Akkus und Kabel entwendet haben.
Alarmierte Polizisten fertigten eine Strafanzeige. (rs)
