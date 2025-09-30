Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250930-2: Baustellencontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Frechen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Zeitraum zwischen Samstag (27. September) und Montag (29. September) einen Container auf einer Baustelle in Frechen aufgebrochen und zahlreiche Werkzeuge entwendet haben sollen.

Die Beamten der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 7.30 Uhr auf ein umzäuntes Baustellengelände an der Alte Straße eingedrungen sein. Dort sollen sie einen Container aufgebrochen und zahlreiche Elektrowerkzeuge, Akkus und Kabel entwendet haben.

Alarmierte Polizisten fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell