Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250930-1: Falscher Handwerker erbeutet Bargeld - Zeugensuche

Bedburg (ots)

Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 155 Zentimeter großen Mann mit dunklen Haaren. Ihm wird vorgeworfen, sich am Montagnachmittag (29. September) mit einer Lüge Zutritt zu einem Haus in Bedburg-Kirchherten verschafft und Bargeld entwendet zu haben. Er habe zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe der Gesuchte gegen 16.30 Uhr an der Haustür der Geschädigten im Bereich der Pützer Straße geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. Die Dame sei mit dem Unbekannten ins Badezimmer gegangen. Gemeinsam sollen sie dort versucht haben, einen Schrank zu verschieben. Als dies nicht gelang, sei der Mann geflüchtet. Anschließend habe die Bewohnerin bemerkt, dass die Schlafzimmertür offenstand und Bargeld entwendet wurde. Sie alarmierte die Polizei. Hinzugerufene Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf. Die zuständigen Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, wonach eine weitere, unbekannte Person sich Zugang zum Haus verschafft und das Bargeld entwendet haben könnte.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch! Handwerker und andere Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet. Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen oder Ihrem Vermieter an und lassen Sie sich den Arbeitseinsatz bestätigen. Wenn Sie den Verdacht haben, betrogen worden zu sein, wählen Sie die 110. Über den Polizeinotruf erhalten Sie rund um die Uhr Hilfe. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

