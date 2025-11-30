POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss
Northeim (ots)
Nörten-Hardenberg, Lange Straße
Norhteim (hot)
Am 30.11.2025 um 03:35 Uhr führte eine Funkstreifenbesatzung eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrzeugführer aus Nörten-Hardenberg unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell