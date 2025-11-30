POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots) - K 449 zwischen Bodenfelde und Wiensen, Sonntag, 30.11.2025, 04.45 Uhr K 449 (st) - Verkehrsunfall Ein 31 - Jähriger Fahrzeugführer aus Bodenfelde befährt mit seinem Pkw die K 449 von Bodenfelde kommend in Richtung Uslar. Dabei gerät er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholbeeinflussung steht. Dem Beschuldigten wird ...

