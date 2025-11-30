PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall

Uslar (ots)

Uslar, An der Eisenbahn, Ecke Bahnhofstraße, Freitag, 28.11.2025, 06.54 Uhr

USLAR (st) - Verkehrsunfall

Ein 23 - Jähriger Fahrzeugführer aus einem Uslarer Ortsteil befährt mit seinem Pkw die Straße An der Eisenbahn in Richtung Bahnhofstraße. Aufgrund eines querenden Fußgängers muss der vor ihm fahrende Pkw, besetzt mit einem 50 - Jährigen Fahrzeugführer, ebenfalls aus einem Ortsteil von Uslar, abbremsen. Dies bemerkt der 23 - Jährige zu spät und fährt auf. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1600,00 Euro. Die beteiligten Personen bleiben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 30.11.2025 – 09:54

    POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Lange Straße Norhteim (hot) Am 30.11.2025 um 03:35 Uhr führte eine Funkstreifenbesatzung eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrzeugführer aus Nörten-Hardenberg unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 09:46

    POL-NOM: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Uslar (ots) - K 449 zwischen Bodenfelde und Wiensen, Sonntag, 30.11.2025, 04.45 Uhr K 449 (st) - Trunkenheit im Verkehr Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme wird bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw, besetzt mit einem 23 - Jährigen aus Bodenfelde, festgestellt, dass der Fahrzeugführer ebenfalls unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Auch ihm wird eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 09:38

    POL-NOM: Pkw kommt von Fahrbahn ab

    Uslar (ots) - K 449 zwischen Bodenfelde und Wiensen, Sonntag, 30.11.2025, 04.45 Uhr K 449 (st) - Verkehrsunfall Ein 31 - Jähriger Fahrzeugführer aus Bodenfelde befährt mit seinem Pkw die K 449 von Bodenfelde kommend in Richtung Uslar. Dabei gerät er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholbeeinflussung steht. Dem Beschuldigten wird ...

    mehr
