POL-NOM: Auffahrunfall
Uslar (ots)
Uslar, An der Eisenbahn, Ecke Bahnhofstraße, Freitag, 28.11.2025, 06.54 Uhr
USLAR (st) - Verkehrsunfall
Ein 23 - Jähriger Fahrzeugführer aus einem Uslarer Ortsteil befährt mit seinem Pkw die Straße An der Eisenbahn in Richtung Bahnhofstraße. Aufgrund eines querenden Fußgängers muss der vor ihm fahrende Pkw, besetzt mit einem 50 - Jährigen Fahrzeugführer, ebenfalls aus einem Ortsteil von Uslar, abbremsen. Dies bemerkt der 23 - Jährige zu spät und fährt auf. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1600,00 Euro. Die beteiligten Personen bleiben unverletzt.
