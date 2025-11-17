Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Jeep gestohlen + Bargeld und Münzsammlung erbeutet + Durch die offene Tür + Drei Einbrüche in Bad Vilbel + Einbrüche in Nieder-Mörlen + Terrassentür beschädigt + Haustür aufgebrochen

Butzbach: Jeep gestohlen

Autodiebe schlugen in der Nacht von Sonntag (16.11.2025) auf Montag (17.11.2025) in der Straße "Zum Hausbergturm" in Hoch-Weisel zu. In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 07:30 Uhr stahlen sie einen grauen Jeep Wrangler, der auf einem Grundstück unter einem Carport abgestellt war. Auf der Motorhaube des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen FB-WR 8 befindet sich der Schriftzug "Willys". Wer hat den Diebstahl des Fahrzeugs beobachtet? Wem ist der Jeep Wrangler nach Sonntagnachmittag noch aufgefallen? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des grauen Wagens mit dem Kennzeichen FB-WR 8 geben? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Altenstadt: Bargeld und Münzsammlung erbeutet

Zwei Einbrecher verschafften sich am Freitagabend (14.11.2025) Zutritt zu einem Einfamilienhaus "An der Steinkaute" in Altenstadt. Sie durchsuchten zwischen 18:05 Uhr und 18:30 Uhr das Wohnhaus und öffneten einen Tresor. Die Täter erbeuteten Bargeld und eine Münzsammlung. Zeugen, denen am frühen Freitagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Friedberger Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

Bad Nauheim: Durch die offenstehende Tür

Am Freitagvormittag (14.11.2025) nutzte es ein Dieb aus, dass die Balkontür eines Einfamilienhauses in der Egerlandstraße in Nieder-Mörlen offenstand. Zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr durchsuchte er im Wohnhaus mehrere Räume und ließ Bargeld sowie einen Schlüssel mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht habe, werden gebeten sich an die Polizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Drei Einbrüche in Bad Vilbel

"Am Hang" in Bad Vilbel stiegen Unbekannte am Samstag (15.11.2025) zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus ein. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. In derselben Straße kam es in der Zeit von Samstag, 17:00 Uhr bis Sonntag (16.11.2025), 11:00 Uhr zudem zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Hier beschädigten die Täter einen Rollladen. Ins Haus konnten sie nicht gelangen. Mehr Erfolg hatten Diebe bei einem Einfamilienhaus im Birkenweg. Zwischen Samstag, 11:30 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr drangen die Unbekannten ein und entwendeten Schmuck. In allen drei Fällen nimmt die Friedberger Kriminalpolizei Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Einbrüche in Nieder-Mörlen

Bargeld und Schmuck erbeuteten Einbrecher in Nieder-Mörlen. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (13.11.2025), 14:30 Uhr und Sonntag (16.11.2025), 18:20 Uhr brachen sie die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Frankfurter Straße auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Bei einem leerstehenden Wohnhaus in der Kettelerstraße öffneten die Täter in der Zeit von Donnerstag, 16:30 Uhr bis Samstag (15.11.2025), 16:00 Uhr ein Fenster. Hier wurde jedoch nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben? Zeugen können sich unter der Rufnummer 06031 6010 bei der Polizei melden.

Altenstadt: Terrassentür beschädigt

In der Straße "Beunde" in Altenstadt beschädigten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten die Unbekannten verschiedene Räume, gingen dabei jedoch nach bisherigem Stand leer aus. Der Tatzeitraum kann auf Donnerstag (13.11.2025), 10:00 Uhr bis Samstag (15.11.2025), 14:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugenhinweise bearbeitet die Kripo in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Haustür aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Montag, 03.11.2025, 11:00 Uhr und Freitag, 14.11.2025, 14:30 Uhr drangen Einbrecher durch die Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus im Sandkautenweg in Ossenheim ein. Ob die Täter Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Friedberg (Tel.: 06031 6010).

