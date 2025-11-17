Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: in Dachfachhandel eingebrochen + Lila Renault Twingo nach Spiegelunfall gesucht + Vandalen zerkratzten Autos + Diebe haben es auf Schmuck abgesehen

Giessen (ots)

Driedorf- in Dachfachhandel eingebrochen

Unbekannte verschafften sich zwischen 20:00 Uhr am Freitagabend (14.11.2025) und 08:10 Uhr am Sonntagmorgen (15.11.2025) Zutritt zum Dachfachhandel in der Straße "Schneiderstriesch". Sie brachen das Schloss einer Tür auf und drangen in das Gebäude ein. Der Schaden an der Tür wird mit 1.000 Euro beziffert. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Greifenstein-Beilstein: Lila Renault Twingo nach Spiegelunfall gesucht

Sonntagabend (16.11.2025) fuhr ein 21-Jähriger mit seinem grauen VW auf der L3046 von Merkenbach in Richtung Beilstein. Auf dieser Strecke kam ihm gegen 17:50 Uhr ein auffällig lilafarbener Renault Twingo entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der Spiegel im Begegnungsverkehr. Der Twingo-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden am Golf des 21-Jährigen zu kümmern. Die Polizei beziffert den Schaden mit 800 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Renault erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Haiger- Vandalen zerkratzten Autos

Ein Vandale machte sich am vergangenen Montag (10.11.2025) an mehreren Autos auf einem Pkw-Verkaufsplatz in der Allendorfer Straße zu schaffen. Er trieb tiefe Kratzer in den Lack der drei Pkws ein. Der Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wem ist der unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 01:45 Uhr in der Allendorfer Straße aufgefallen? Er war mit einer hellen Kapuzen-Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Der Unbekannte war offenbar mit einem Fahrrad unterwegs. Wer kann Hinweise zu seiner Identität geben? Wer hat den Vandalen vor oder nach der Tat gesehen? Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Wetzlar- Diebe haben es auf Schmuck abgesehen

Diebe brachen am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Carl-Metz-Straße ein. Sie hebelten zwei Fenster auf und drangen in das Wohnhaus ein. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden und stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten. Die Kriminalpolizei Wetzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind gestern (16.11.2025) zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Carl-Menz-Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Hüttenberg-Volpertshausen: Mülltonnen in Brand gesetzt

In einer Hofeinfahrt in der Christiane-Vulpus-Straße setzten Unbekannte am Donnerstagabend (13.11.2025) auf noch unbekannte Weise eine Mülltonne in Brand. Durch das Feuer wurden zwei weitere Tonnen, sowie das Garagentor beschädigt. Der Schaden wird mit 3.000 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr in der Christiane-Vulpus-Straße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 zu melden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

