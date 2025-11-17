Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Die vermisste 13-Jährige aus Marburg ist wohlauf

Giessen (ots)

Marburg: Die vermisste 13-Jährige aus Marburg ist wohlauf

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 14.11.2025, 13:32 Uhr

Die Suche nach der vermissten 13-Jährigen aus Marburg kann eingestellt werden. Sie wurde wohlbehalten aufgefunden.

Die Redaktionen werden gebeten das Foto aus den Online-Portalen zu entfernen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell