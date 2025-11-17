Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Die vermisste 13-Jährige aus Marburg ist wohlauf
Giessen (ots)
Marburg: Die vermisste 13-Jährige aus Marburg ist wohlauf
Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 14.11.2025, 13:32 Uhr
Die Suche nach der vermissten 13-Jährigen aus Marburg kann eingestellt werden. Sie wurde wohlbehalten aufgefunden.
Die Redaktionen werden gebeten das Foto aus den Online-Portalen zu entfernen.
Alisa Jockel
Pressesprecherin
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell