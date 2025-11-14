Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Faustschlag gegen Mann im Garten des Gedenkens + gegen Mauer gefahren + Mann entblößt sich vor Studentin auf Unibibliothekgelände + Nissan kracht in Leitplanke und flüchtet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Marburg: Faustschlag gegen Mann im Garten des Gedenkens - Polizei bittet um Mithilfe

Eine Zeugin wählte gestern Mittag (13. November) gegen 13:50 den Polizei-Notruf und teilte mit, dass es im Garten des Gedenkens in der Universitätsstraße zwischen zwei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Der Täter soll seinem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin das Opfer zu Boden stürzte und dort verletzt liegen blieb. Der Angreifer sei anschließend an der Bushaltestelle "Garten des Gedenkens" in den Bus der Linie 81 eingestiegen. An der Haltestelle "Radestraße" soll er den Bus verlassen und in unbekannte Richtung weitergelaufen sein. Trotz einer umfangreichen Absuche konnte die hinzugezogene Polizeistreife keine verletzte Person im Garten des Gedenkens antreffen. Weitere Zeugen berichteten den Beamten, dass der Verletzte eigenständig vom Boden aufgestanden und anschließend über den Parkplatz des Uni-Gebäudes in unbekannte Richtung davongelaufen sei. Weitere Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der verletzten Person. Auch meldete sich das Opfer bisher nicht bei der Polizei.

Die Zeugen beschrieben den Verletzten als männliche Person, circa 180 cm groß, mit grauen langen Haaren zum Zopf gebunden und einem Bart. Er trug eine hellgraue Jogginghose, eine dunkelgrüne Jacke und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zudem hatte er beide Hände verbunden. Infolge des Angriffs trug er offensichtlich eine Platzwunde am Kopf davon.

Der Angreifer wird als männliche Person mit dunklem Teint, circa 180 cm groß und etwa 40 Jahre alt beschrieben. Er war dunkel gekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit. Außerdem trug er eine auffällige weiß-türkise Armbanduhr. Die Marburger Polizei bittet Zeugen, die den körperlichen Angriff im Garten des Gedenkens beobachteten oder Angaben zu dem Opfer oder den Angreifer machen können, sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Bad Endbach-Bottenhorn: Gegen Mauer gefahren

Ein unbekannter Autofahrer war am Montag, 2. November, in der Zeit von 6.15 Uhr bis 17.45 Uhr auf der Flurstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 36 fuhr er gegen eine Grundstücksmauer und flüchtete anschließend. Den Schaden an der Mauer schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu melden.

Marburg: Mann entblößt sich vor Studentin auf Unibibliothekgelände

Eine Studentin hielt sich am Sonntagmorgen (9. November) gegen 9.30 Uhr in der Unibibliothek in der Deutschhausstraße auf. Sie saß an einer Fensterfront in Richtung der Elisabethkirche. Ein Unbekannter hielt sich auf dem Unigelände auf. Er schaute von draußen durch das Fenster und beobachtete die Studentin. Anschließend holte er sein Glied aus der Hose und manipulierte es. Als die Studentin ihn bemerkte und Hilfe holen wollte, rannte er in Richtung Bunsenstraße davon. Der Täter wird als männliche Person beschrieben, circa 175 bis 185 cm groß, zwischen 25 und 35 Jahren alt, mit kräftiger Statur, hellem Teint, kurzen dunklen Haaren und einem Dreitagebart. Er war mit einem hellgrauen Hoodie und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Umhängetasche am Körper. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit eine verdächtige Person auf dem Gelände der Unibibliothek wahrgenommen haben. Insbesondere sucht sie nach Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können. Diese werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

L3088-Marburg: Schwarzer Nissan kracht in Leitplanke und flüchtet

Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Nissan Note war am Dienstagmittag (11. November) gegen 13.10 Uhr auf der Landstraße 3088 aus Richtung Marburg-Lahnberge kommend in Richtung Kirchhain unterwegs. Hinter der Abfahrt Schröck kam der Fahrer mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit der Fahrzeugfront gegen die Schutzplanke. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.500 Euro. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, um die Flucht aufzunehmen, fehlten beide Kennzeichen des Nissans. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass am Nissan zum Unfallzeitpunkt keine Kennzeichen montiert waren oder dass der Fahrer sie unmittelbar vor seiner Flucht entfernt hat.

Der Verkehrsunfallermittler der Marburger Polizei sucht nach Zeugen und fragt:

- Wer hat den Unfall auf der L3088 beobachtet? - Wer kann Hinweise auf den Unfallfahrer geben?

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

