Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einbruch am Nachmittag + Während des Urlaubs eingestiegen + Kasse aufgebrochen + In Weidezaun gefahren - Radfahrer als Zeuge gesucht + Hat der Unfallverursacher Bargeld hinterlassen?

Wetzlar: Einbruch am Nachmittag

Zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr drangen Einbrecher am Donnerstag (13.11.2025) durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hinter den Zäunen" in Nauborn ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume des Wohnhauses und erbeuteten dabei Bargeld und Schmuck. Zeugen, denen in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch mit der Kriminalpolizei Wetzlar in Verbindung zu setzen (Tel.: 06441 9180).

Dillenburg: Während des Urlaubs eingestiegen

Während sich die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Mühlstraße in Donsbach im Urlaub befanden, stiegen Einbrecher durch ein Fenster in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und ließen Bargeld mitgehen. Der Tatzeitraum kann auf Samstag, 25.10.2025, 10:00 Uhr bis Freitag, 14.11.2025, 09:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter der Rufnummer 02771 9070.

Herborn: Kasse aufgebrochen

Gegen 21:00 Uhr nutzten Diebe am Donnerstagabend (13.11.2025) in einem Einkaufsmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße in Herborn einen unbemerkten Moment und brachen eine Kasse auf. Die Unbekannten nahmen Bargeld aus der Kasse und flüchteten daraufhin aus dem Laden. Die Herborner Polizei bittet Zeugen, die die Täter beobachtet haben, um Mitteilung unter Tel.: 02772 47050.

Haiger: In Weidezaun gefahren - Radfahrer als Zeuge gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es bereits am Dienstagabend (04.11.2025) zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr in Haiger. Auf der Kreisstraße 49 verlor ein bislang unbekannter Autofahrer von Manderbach kommend in Fahrtrichtung Sechshelden in einer Kurve die Kontrolle über seinen silberblauen Kombi, prallte gegen ein Hinweisschild und fuhr anschließend in einen Weidezaun. Danach setzte er seine Fahrt fort. Ein Radfahrer mit gelber Warnweste kam an der Unfallstelle vorbei und sprach kurz mit dem Unfallverursacher. Dieser Radfahrer sowie Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dillenburg zu melden (Tel.: 02771 9070).

Wetzlar: Hat der Unfallverursacher Bargeld hinterlassen?

Nach einem Verkehrsunfall in der Pfingstweide in Nauborn hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich Bargeld in zweistelliger Höhe an der Unfallstelle. Ein Anwohner hörte am Montag (03. November) einen lauten Knall. Daraufhin ging er raus und sah einen weißen Transporter, der wegfuhr. Zudem entdeckte er seinen zerstörten Briefkasten. Darin befanden sich neben Briefen Bargeld. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte womöglich mit seinem Lieferwagen in der Grundstückszufahrt wenden wollte und dabei gegen den Briefkasten fuhr. Es kann sein, dass der Unfallverursacher das Geld als Wiedergutmachung hinterließ. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinwiese auf den weißen Lieferwagen und dessen Fahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen. (S.R.)

Herborn: Dacia gestreift

Im Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstagmorgen (13.11.2025) mit seinem Fahrzeug einen grauen Dacia Sandero. Der Dacia parkte am Fahrbahnrand der Hirschberger Straße in Herborn/Hörbach. Die Unfallzeit liegt zwischen 07:20 Uhr und 07:25 Uhr. Unfallzeugen können sich unter Tel.: 02772 47050 bei der Polizeistation Herborn melden.

