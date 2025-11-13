Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Alarmanlage verhindert Einbruch in Tankstelle + Fenster und Türen halten Aufbruchsversuchen stand + Büros durchsucht + Werkzeuge in Neubau gestohlen + Automat ausgeräumt +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Alarmanlage verhindert Einbruch in Tankstelle

Gegen 01:15 Uhr versuchten Unbekannte am Donnerstag (13.11.2025) gewaltsam die Eingangstür einer Tankstelle in der Frankfurter Straße in Nieder-Mörlen zu öffnen. Hierbei lösten sie den Alarm aus und flüchteten daraufhin. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam wurden oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Rosbach: Fenster und Türen halten Aufbruchsversuchen stand

Obwohl sie an mehreren Türen und Fenstern eines Einfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße in Ober-Rosbach hebelten, gelang es Einbrechern nicht, in das Wohnhaus einzudringen. Ohne Beute zogen die Täter wieder ab. Der Tatzeitraum kann auf Donnerstag, 06.11.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 13.11.2025, 07:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Mitteilung unter Tel.: 06031 6010.

Bad Nauheim: Büros durchsucht

Durch ein Fenster stiegen Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch (12.11.2025), 22:00 Uhr und Donnerstag (13.11.2025), 05:35 Uhr in eine Klinik "Am Kaiserberg" in Bad Nauheim ein. Die Täter betraten mehrere Büros und durchwühlten Schränke und Schubladen. Dabei ließen sie Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe mitgehen. Die Friedberger Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06031 6010.

Karben: Werkzeuge in Neubau gestohlen

Diebe drangen über ein Fenster in einen noch nicht bezogenen Neubau im Petterweiler Fuchsweg ein. Sie ließen mehrere Werkzeuge und Arbeitsmaschinen mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (10.11.2025), 19:00 Uhr und Dienstag (11.11.2025), 07:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Altenstadt: Automat ausgeräumt

Unbekannte zerstörten am Donnerstag (13.11.2025) gegen 04:30 Uhr die Scheibe eines Verkaufsautomaten in der Waldstraße in Altenstadt. Danach griffen sich die Täter circa 20 Packungen mit Würstchen und fuhren anschließend mit einem weißen Auto davon. Beobachtungen von Zeugen oder Hinweise zu den Tätern können telefonisch bei der Polizeistation Büdingen gemeldet werden (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell