Mittelhessen: Landkreis GIESSEN: Trio stiehlt Zigarettenstangen aus Lager

Giessen (ots)

Allendorf/Lumda: Trio stiehlt Zigaretten

Auf Zigaretten hatte es ein unbekanntes Trio in einem Supermarkt in der Straße "Am Gewerbepark" abgesehen. Die drei unbekannten Männer betraten gegen 18.20 Uhr den Markt. Über eine geschlossene Tür verschafften sich zwei Täter Zugang in die Lagerhalle. Der Komplize verblieb vor der Lagerhalle, um Schmiere zu stehen. In der Halle brachen sie einen Schrank auf und entwendeten mehrere Zigarettenstangen. Mit dem Diebesgut in einem Einkaufswagen verließen sie das Lager.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

1. Ein Mann sei etwa 25 bis 35 alt. Er hat eine kräftige Statur und einen schwarzen langen Vollbart. Er trug ein dunkles Basecap, eine graue Jacke sowie eine dunkle Hose.

2. Der zwei Täter sei zwischen 45 und 55 Jahre alt. Er hat eine kräftige Figur und eine auffällig große Brille. Er trug einen beigefarbenen "Fischerhut", eine khakifarbene Jacke, eine helle Hose und grau-weiße Sneaker.

3. Der dritte Täter hat eine normale Figur und trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose sowie eine schwarze Hose.

Wem ist das Trio in der Straße "Am Gewerbepark" aufgefallen?

Wem sind zwei bis drei Personen mit einem Einkaufswagen inklusive Zigarettenstangen im Bereich der Warenlieferung außerhalb des Marktes aufgefallen? Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

