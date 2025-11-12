Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Nach Einbrüchen in Dortelweil, Eichelsdorf und Berstadt Zeugen gesucht +

Giessen (ots)

--

Wölfersheim-Berstadt: Blitzeinbruch in Aldi-Filiale -

Auf Beute aus der Aldi-Filiale in der Benzstraße hatten es Einbrecher heute in den frühen Morgenstunden (12.11.2025) abgesehen. Gegen 00.10 Uhr lösten sie den Einbruchalarm aus, indem sie Schiebetüren des Einganges aufbrachen. Umgehend machten sich mehrere Streifen auf den Weg. Bis zu deren Eintreffen waren die Täter bereits geflohen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter keine Beute machten. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 5.000 Euro. Die Ermittler der Friedberger Polizei suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat die Einbrecher um Mitternacht am Aldi beobachtet? - Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Nidda-Eichelsdorf: Haus durchwühlt -

Ein Einfamilienhaus in der Gebrüder-Grimm-Straße rückte zu Beginn der Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. Am Dienstagnachmittag (10.11.2025) bemerkten Angehörige, dass die Täter gewaltsam in das Haus eingedrungen waren. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Einbrecher Beute machten. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang in der Gebrüder-Grimm-Straße auffielen, nehmen die Ermittler der Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Vilbel - Dortelweil: Wohnungseinbruch -

Im Zeitraum vom vergangenen Freitag (07.11.2025) bis Dienstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, verschafften sie Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Vilbeler Pfad. Sie kletterten auf ein Vordach, schoben den Rollladen eines Fensters hoch und schlugen die Scheibe ein. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Zum möglichen Diebesgut können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell