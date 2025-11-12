Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 200 Liter Diesel aus Tank geklaut + Parkenden Audi beschädigt + Beim Überholvorgang fünfstelligen Blechschaden verursacht-Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Marburg-Cappel: 200 Liter Diesel geklaut

Bislang unbekannte Langfinger beschädigten den Tankdeckel eines in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geparkten Lkw im Bereich Dorfwiesenweg / Umgehungsstraße (L3089) in Cappel und pumpten 200 Liter Diesel ab. Zeugen, die im Zeitraum von Dienstag (11.11.), 16 Uhr, bis Mittwoch (12.11.), 05:45 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Marburger Polizei zu wenden (Telefonnummer: 06421/4060).

Cölbe-Bernsdorf: Beim Überholvorgang fünfstelligen Blechschaden verursacht-Zeugen gesucht

Die Polizei bittet zur Klärung eines Unfallhergangs um Zeugenhinweise. Was war passiert? Ein 25-Jähriger befuhr am Dienstagnachmittag (11.11.) gegen 16.20 Uhr die Frankfurter Straße aus Richtung Schönstadt kommend in Fahrtrichtung Cölbe. Der Fahrzeugführer eines hinter ihm fahrenden grauen Opels Meriva setzte innerorts (Cölbe-Bernsdorf) zum Überholvorgang an. Aus bislang nicht bekannten Gründen streifte der Fahrer des Opels dabei einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Citroen. Trotz Bemerken des Zusammenstoßes entfernte sich der Opelfahrer vom Unfallort. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Blechschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Der mutmaßlich vom Unfallverursacher genutzte Opel Meriva konnte am späten Abend des 11.11. abgestellt in der Bachstraße in Wetter festgestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall, den Unfallverursacher oder den linksseitig beschädigten Opel Meriva im besagten Zeitraum gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Marburger Polizei zu melden.

Breidenbach: Parkenden Audi beschädigt

Vergangenen Freitag (7.11.) stellte eine 59-Jährige ihren Audi A4 Avant in einer Parklücke gegenüber dem Eingang des REWE-Getränkemarktes in Breidenbach ab. In der Zeit zwischen 19 und 22 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Blechschaden von rund 2.500 Euro am geparkten Audi und entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Gladenbach zu melden, Telefonnummer: 06462 / 9168130.

Friederike Morello, Pressesprecherin

