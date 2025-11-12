PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: Stadt GIESSEN: Schüler stirbt nach Verkehrsunfall

Giessen (ots)

Gießen: Schüler stirbt nach Verkehrsunfall

Heute Morgen kam es in der Licher Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Schulkind und einem PKW. Das Kind erlag seinen schweren Verletzungen.

Gegen 07.40 Uhr war der 11-jährige Junge dort mit seinem Fahrrad unterwegs, als es in Höhe einer Tankstelle zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 64-Jährigen kam. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Junge in der Folge. Der 64-jährige Fahrer erlitt einen Schock.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen eingeschaltet.

Für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Licher Straße teilweise gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

