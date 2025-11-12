Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt und Landkreis GIESSEN: Nach Raub Zeugen gesucht+Auto in Brand gesetzt+Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen - Komplize flüchtig

Gießen: Nach Raub Zeugen gesucht

Am frühen Montagmorgen (10.11.2025) wurde ein 31-Jähriger in der Liebigstraße Opfer eines Raubes. Der im Schwalm-Eder-Kreis lebende Mann stand gegen 04.00 Uhr an der Bushaltestelle in Höhe der Hausnummer 8. Dort sprach der Täter das alkoholisierte Opfer an und bat um Kleingeld. Der 31-Jährige zog seinen Geldbeutel aus der Hosentasche, worauf der Unbekannte sofort nach diesem griff und dem Opfer entriss. Letztlich rannte der Räuber mit dem Portemonnaie davon. Ihm fielen 30 Euro Bargeld in die Hände. Das Opfer kann keine genaue Personenbeschreibung abgeben - der Täter soll einen dunklen Teint gehabt haben. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Raub am frühen Montagmorgen, gegen 04.00 Uhr, an der Bushaltestelle in Höhe der Hausnummer 8 der Liebigstraße beobachtet? Wem ist der unbekannte Räuber vor der Tat oder anschließend auf seiner Flucht aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: 0641/7006-6555 entgegen. (GR)

Heuchelheim: Auto in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Ein Unbekannter setzte Montagfrüh (10. November) im Banater Weg im Ortsteil Kinzenbach einen abgestellten PKW in Brand. Die Feuerwehr informierte die Polizei über den Vollbrand gegen 04.30 Uhr. Die Flammen griffen zum Teil auf den Mülltonnen- und Fahrradunterstand sowie die Hauswand über. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 75.000 Euro. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen. Wer hat dort vor dem Brand oder danach verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Brandermittler der Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen - Komplize flüchtig

Am Sonntag (09. November) brachen Diebe in ein Möbelgeschäft in der Marktstraße ein. Sie verschafften sich gegen 21.20 Uhr Zugang in das Geschäft und versuchten die Kasse aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete das Duo bei ihrem Einbruch und informierte die Polizei. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei einen 16-jährigen Jugendlichen fest. Der in Gießen wohnende Jugendliche wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. Wer hat die Jugendlichen ebenfalls beobachtet und kann sie beschreiben? Hinweise nehmen die Beamten der Gießener Kripo unter 0641/7006-6555 entgegen.

