Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: GIEßEN: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Giessen (ots)

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle - vom 07.11.2025, 15:50 Uhr

Die vermisste 15-Jährige aus Gießen wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Redaktionen werden gebeten das Foto der Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell