Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Verdacht der Vorteilsannahme

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Giessen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Limburg an der Lahn und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Dietzhölztal: Verdacht der Vorteilsannahme / Richter ordnet Untersuchungshaft an

Im Rahmen gemeinsamer Ermittlungen des Zentralkommissariates 20 der Kriminaldirektion Gießen des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der Staatsanwaltschaft Limburg an der Lahn wurde am 12.11.2025 ein Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Dietzhölztal festgenommen.

Gegen den Beschuldigten werden bereits seit einiger Zeit Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue geführt. Im Zuge der fortgeführten Ermittlungen verdichteten sich die Verdachtsmomente gegen den Beschuldigten weiter und begründeten u.a. den Verdacht der Vorteilsannahme bzw. der Bestechlichkeit. Zudem ergaben sich konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte aktiv auf Zeugen einwirkte, um die Ermittlungen zu manipulieren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht Limburg an der Lahn daraufhin einen Haftbefehl wegen des Haftgrundes der Verdunkelungsgefahr gegen den Beschuldigten.

Der Beschuldigte wurde am 13.11.2025 dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminaldirektion dauern an.

Weitere Auskünfte werden ausschließlich über die zuständige Staatsanwaltschaft Limburg an der Lahn erteilt.

Oberstaatsanwalt Dr. Volker Bützler, Staatsanwaltschaft Limburg/Lahn, Pressesprecher

Polizeihauptkommissar Guido Rehr, Pressesprecher

