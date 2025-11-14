Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Gold + In zwei Wohnungen eingebrochen + Spielautomat geknackt + Tür hält stand + Einbruch in Rohbau +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Bad Nauheim: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Gold

Gegen 12:30 Uhr erhielt eine Bad Nauheimerin am Donnerstag (13.11.2025) einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Die Anruferin fragte die Dame über vorhandene Wertgegenstände aus. Hierbei erwähnte die Frau aus der Kurstadt, dass sie Goldschmuck und -münzen zuhause habe. 20 Minuten später erschien ein weiterer angeblicher Mitarbeiter der Bank an der Wohnung der Seniorin. Er nahm die einzelnen Wertgegenstände in Augenschein. Danach erklärte der Mann, dass er in der Nähe geparkt habe und an seinem Fahrzeug noch Bilder von den Wertsachen machen müsse. Der Unbekannte nahm das Gold an sich und verschwand. Er erbeutete Gold in einem mittleren fünfstelligen Wert. Die Polizei rät dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Niddatal: In zwei Wohnungen eingebrochen

Durch ein Fenster stiegen Einbrecher in ein Wohnhaus in der Kurt-Schumacher-Straße in Bönstadt ein. Zunächst durchsuchten sie im Zeitraum zwischen Dienstag (11.11.2025) und Donnerstag (13.11.2025), 21:30 Uhr die Erdgeschosswohnung. Danach drangen sie in die Wohnung im Obergeschoss vor. Ob sie Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010.)

Bad Nauheim: Spielautomat geknackt

In der Zeit von Mittwoch (12.11.2025), 21:00 Uhr bis Donnerstag (13.11.2025), 10:00 Uhr stiegen Unbekannte in eine Gaststätte am Friedrich-Ebert-Platz ein. Sie knackten einen Spielautomaten und ließen Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Tür hält stand

Einbrecher verschafften sich am Donnerstag (13.11.2025) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Strauß-Straße in Dortelweil. Dort versuchten sie eine Wohnungstür aufzubrechen, scheiterten jedoch an der Sicherung der Tür. Die Tat ereignete sich zwischen 11:15 Uhr und 18:45 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Friedberger Kripo (Tel.: 06031 6010).

Ober-Mörlen: Einbruch in Rohbau

Diebe brachen zwischen Donnerstag (13.11.2025), 14:30 Uhr und Freitag (14.11.2025), 09:00 Uhr die Zugangstür zu einem Rohbau in der Straße "Zur Schießhütte" in Ober-Mörlen auf. Danach entwendeten sie eine spezielle Baumaschine im Wert von 8.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

