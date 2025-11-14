Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Die vermisste 12-Jährige ist wohlauf
Giessen (ots)
Dillenburg: Die vermisste 12-Jährige ist wohlauf
Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 12.11.2025, 10.45 Uhr
Die Suche nach der vermissten 12-Jährigen aus Dillenburg kann eingestellt werden, sie wurde wohlbehalten aufgefunden.
Die Redaktionen werden gebeten das Foto aus den Online-Portalen zu entfernen.
Guido Rehr, Pressesprecher
