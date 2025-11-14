PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Die vermisste 12-Jährige ist wohlauf

Giessen (ots)

   --

Dillenburg: Die vermisste 12-Jährige ist wohlauf

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 12.11.2025, 10.45 Uhr

Die Suche nach der vermissten 12-Jährigen aus Dillenburg kann eingestellt werden, sie wurde wohlbehalten aufgefunden.

Die Redaktionen werden gebeten das Foto aus den Online-Portalen zu entfernen.

Guido Rehr, Pressesprecher

