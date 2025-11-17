Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: Vermisster 88-Jähriger aus Gießen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Giessen (ots)
Gießen:
Bezug zur Meldung vom 14. November 2025 um 11.30 Uhr
Der seit Freitag (14. November) vermisste 88-Jährige aus Gießen ist wieder da.
Die Polizei bedankt sich und bittet die Redaktionen, die personenbezogen Daten und das Foto des Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.
