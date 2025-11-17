Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Vermisster 88-Jähriger aus Gießen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Giessen (ots)

Gießen:

Bezug zur Meldung vom 14. November 2025 um 11.30 Uhr

Der seit Freitag (14. November) vermisste 88-Jährige aus Gießen ist wieder da.

Die Polizei bedankt sich und bittet die Redaktionen, die personenbezogen Daten und das Foto des Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

