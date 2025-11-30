PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Transporter beschädigt

Uslar (ots)

Eschershausen, Meinte 8, Freitag, 28.11.2025, 17.00 Uhr - Samstag, 29.11.2025, 06.45 Uhr

ESCHERSHAUSEN (st) Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken den rechts neben ihm geparkten Transporter einer 77 - Jährigen Geschädigten aus Bayern. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 300,00 Euro. Zeugen, die Hinweise Unfallhergang oder zum -verursacher machen können werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

