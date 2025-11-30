POL-NOM: Transporter beschädigt
Uslar (ots)
Eschershausen, Meinte 8, Freitag, 28.11.2025, 17.00 Uhr - Samstag, 29.11.2025, 06.45 Uhr
ESCHERSHAUSEN (st) Verkehrsunfallflucht
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken den rechts neben ihm geparkten Transporter einer 77 - Jährigen Geschädigten aus Bayern. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 300,00 Euro. Zeugen, die Hinweise Unfallhergang oder zum -verursacher machen können werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.
