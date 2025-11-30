Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunkene Person uriniert in der Öffentlichkeit und wird dem Polizeigewahrsam zugeführt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Birkenweg, 29.11.2025, 09:40 Uhr Am Samstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, meldeten Anwohner eine ihnen unbekannte männliche Person, welche mit einer Schnapsflasche durch die Straßen in Kalefeld laufe und augenscheinlich betrunken sei. Durch eine verständigte Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bad Gandersheim konnte eine 38-jährige Person aus Polen angetroffen werden, welche sich vor dem Kindergarten im Birkenweg befand, Alkohol konsumierte und zudem in der Öffentlichkeit urinierte. Die Person konnte keinerlei Auskunft zu seinem Wohnort machen. Nachdem die Person durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung medizinisch abgecheckt wurde, wurde sie dem Polizeigewahrsam zugeführt, um weitere Straftaten / Ordnungswidrigkeiten zu verhindern und weil sich die Person zusätzlich aufgrund er Alkoholisierung in einer hilflosen Situation befand (at).

