PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, (Nähe Tankstelle), zwischen Samstag, dem 29.11.2025, 22:00 Uhr und Sonntag, dem 30.11.2025, 15:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei in der Grundstückseinfahrt geparkten Fahrzeuge einer 56- jährigen und einer 51- jährigen aus Bodenfelde durch den Wurf eines Pflastersteines. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 09:34

    POL-NOM: E-Bike aus Kellerabteil gestohlen

    Northeim (ots) - Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Samstag, 29.11.2025, 23.00 Uhr bis Sonntag, 30.11.2025, 12.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Im Zeitraum von Samstag ca. 23.00 Uhr bis Sonntag ca. 12.40 Uhr konnten unbekannte Personen ein E-Bike aus einem Kellerabteil in der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim entwenden. Die Personen gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus und begaben sich anschließend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren