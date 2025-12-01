Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, (Nähe Tankstelle), zwischen Samstag, dem 29.11.2025, 22:00 Uhr und Sonntag, dem 30.11.2025, 15:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei in der Grundstückseinfahrt geparkten Fahrzeuge einer 56- jährigen und einer 51- jährigen aus Bodenfelde durch den Wurf eines Pflastersteines. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

