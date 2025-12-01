Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike aus Kellerabteil gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Samstag, 29.11.2025, 23.00 Uhr bis Sonntag, 30.11.2025, 12.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Samstag ca. 23.00 Uhr bis Sonntag ca. 12.40 Uhr konnten unbekannte Personen ein E-Bike aus einem Kellerabteil in der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim entwenden.

Die Personen gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus und begaben sich anschließend in den Keller. Dort öffneten sie gewaltsam ein Kellerabteil. Aus diesem entwendeten sie das dort befindliche schwarze E-Bike (Pedelec) der Marke TOURoll im Wert von ca. 580 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell