LPI-J: Pkw-Fahrerin übersieht Moped

Jena (ots) - Ein 26-Jährige auf seinem Rennrad befuhr die Käthe-Kollwitz-Straße in Richtung Am Anger. An der Kreuzung zur Sophienstraße beachtete dieser nicht den von rechts kommenden Pkw, woraufhin es zu Kollision kam. Hierbei zog sich der Radfahrer Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw sowie am Rad entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

