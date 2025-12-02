Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße zw. Edesheim & Northeim, Montag, 01.12.2025, 07.05 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag befuhr ein 35-jähriger Mann aus Salzgitter mit einem Auto die Bundesstraße 3 aus Edesheim in Richtung Northeim. Dabei übersah er, dass das vor ihm fahrende Auto verkehrsbedingt abbremste und fuhr aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstands auf.

Bei dem Unfall verletzte sich die vorausfahrende 56-jährige Frau aus Bad Gandersheim leicht. Eine Behandlung vor Ort war nicht notwendig.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

