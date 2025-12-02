POL-NOM: Tief stehende Sonne führt zu Unfall
Northeim (ots)
Hardegsen, Auf dem Gladeberg, Montag, 01.12.2025, 15.40 Uhr
HARDEGSEN (Wol)
Am Montag befuhr ein 89-jähriger Hardegser mit einem Auto die Straße "Auf dem Gladeberg" in Richtung Falkenweg. In einer Linkskurve kam er aufgrund der tief stehenden Sonne nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich der 89-Jährige leicht.
Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.
