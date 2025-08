Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - E-Bikes gestohlen

Haselünne (ots)

Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 6:50 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in den Fahrradschuppen eines Mehrfamilienhauses an der Plessestraße in Haselünne eingebrochen. Dort brachen sie die Schlösser zweier E-Bikes der Marke "Riese und Müller" mit einem Werkzeug auf und entwendeten diese. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961) 958700 entgegen.

