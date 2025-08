Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Drei Personen bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:59 Uhr, kam es in Nordhorn auf der Otto-Hahn-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Renault mit zwei weiteren Mitfahrern die Otto-Hahn-Straße in Fahrtrichtung Bentheimer Straße. In einer Linkskurve kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, seine beiden 19- und 20-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Alle drei wurden nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 18.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

