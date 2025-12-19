PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sichtbare Präsenz auf Weihnachtsmärkten - Polizei zieht friedliche Zwischenbilanz

POL-HI: Sichtbare Präsenz auf Weihnachtsmärkten - Polizei zieht friedliche Zwischenbilanz
  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (ruk) - Seit Ende November sind auch in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte in der Stadt und im Landkreis Hildesheim eröffnet. Um einen reibungslosen Ablauf, einen höchstmöglichen Schutz sowie ein friedliches Miteinander zu gewährleisten, sind Einsatzkräfte der Polizei auf den Weihnachtsmärkten in regelmäßigen Abständen fußläufig unterwegs. Damit erhöht die Polizei die sichtbare Präsenz.

"Für die Polizei Hildesheim ist es ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit den Städten und Kommunen einen störungsfreien und friedlichen Ablauf auf unseren Weihnachtsmärkten im Landkreis zu gewährleisten. Diese Art von friedlichem Beisammensein hat einen besonderen Wert an sich und ist absolut schützenswert. Daher werden wir auch weiterhin in engmaschigen Abständen durch Streifen auf den Weihnachtsmärkten im Landkreis Hildesheim und auch bei anderen Veranstaltungen sichtbar sowie ansprechbar unterwegs sein. Bislang war alles sehr friedlich", sagte Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim.

Darüber hinaus möchte die Polizei dahingehend sensibilisieren, dass das Zusammentreffen von vielen Menschen auf engstem Raum auch für Taschendiebe sehr attraktiv ist, die oftmals in Gruppen und professionell agieren. Damit Sie sich vor Taschendiebstählen selber schützen können, beachten Sie bitte folgendes:

   - Nehmen Sie nur so viel Geld und Zahlungskarten mit, wie nötig.
   - Verwahren Sie Wertgegenstände in verschiedenen Innentaschen, die
     verschlossen sind.
   - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
     Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.
   - Seien Sie besonders aufmerksam und vorsichtig, wenn Sie 
     angerempelt oder abgelenkt werden.
   - Wenn es doch zu einem Diebstahl kommt, müssen Sie umgehend 
     handeln:
   - Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhandengekommen, lassen Sie diese 
     sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass Sie 
     Ihre Karte(n) nur dann über den Notruf sperren lassen können, 
     sofern sich Ihre Bank dem Notruf angeschlossen hat. Ansonsten 
     wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut.

Weitere Informationen zu Tricks von Taschendieben und wie Sie sich davor schützen können, erhalten Sie unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Ruben Kell
Telefon: 05121/939-208
E-Mail: ruben.kell@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 22:37

    POL-HI: Viel zu schnell und beeinflusst - Autobahnpolizei beendet rasante Drogenfahrt

    Hildesheim (ots) - (mue) Holle - Die Autobahnpolizei Hildesheim stoppte am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, einen Transporter mit Anhänger auf der BAB 39, welcher vorher durch eine viel zu schnelle Fahrweise aufgefallen war. Gegen 15:55 Uhr erhielt die Autobahnpolizei Hildesheim einen Hinweis von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer welcher meldete, dass sich ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 19:36

    POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss zwischen Mölme und Oedelum

    Hildesheim (ots) - Oedelum (ste) - Am 18.12.2025, gegen 07:00 Uhr, ist es auf Landstraße L477 zwischen den Ortschaften Mölme und Oedelum in 31185 Söhlde zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 39-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hildesheim ist mit ihrem Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren