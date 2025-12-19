Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sichtbare Präsenz auf Weihnachtsmärkten - Polizei zieht friedliche Zwischenbilanz

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (ruk) - Seit Ende November sind auch in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte in der Stadt und im Landkreis Hildesheim eröffnet. Um einen reibungslosen Ablauf, einen höchstmöglichen Schutz sowie ein friedliches Miteinander zu gewährleisten, sind Einsatzkräfte der Polizei auf den Weihnachtsmärkten in regelmäßigen Abständen fußläufig unterwegs. Damit erhöht die Polizei die sichtbare Präsenz.

"Für die Polizei Hildesheim ist es ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit den Städten und Kommunen einen störungsfreien und friedlichen Ablauf auf unseren Weihnachtsmärkten im Landkreis zu gewährleisten. Diese Art von friedlichem Beisammensein hat einen besonderen Wert an sich und ist absolut schützenswert. Daher werden wir auch weiterhin in engmaschigen Abständen durch Streifen auf den Weihnachtsmärkten im Landkreis Hildesheim und auch bei anderen Veranstaltungen sichtbar sowie ansprechbar unterwegs sein. Bislang war alles sehr friedlich", sagte Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim.

Darüber hinaus möchte die Polizei dahingehend sensibilisieren, dass das Zusammentreffen von vielen Menschen auf engstem Raum auch für Taschendiebe sehr attraktiv ist, die oftmals in Gruppen und professionell agieren. Damit Sie sich vor Taschendiebstählen selber schützen können, beachten Sie bitte folgendes:

- Nehmen Sie nur so viel Geld und Zahlungskarten mit, wie nötig. - Verwahren Sie Wertgegenstände in verschiedenen Innentaschen, die verschlossen sind. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. - Seien Sie besonders aufmerksam und vorsichtig, wenn Sie angerempelt oder abgelenkt werden. - Wenn es doch zu einem Diebstahl kommt, müssen Sie umgehend handeln: - Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhandengekommen, lassen Sie diese sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass Sie Ihre Karte(n) nur dann über den Notruf sperren lassen können, sofern sich Ihre Bank dem Notruf angeschlossen hat. Ansonsten wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut.

Weitere Informationen zu Tricks von Taschendieben und wie Sie sich davor schützen können, erhalten Sie unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell