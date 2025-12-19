Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Radfahrer

Hildesheim (ots)

ELZE - (hei) Am 18.12.2025, gegen 18:45 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Elze zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 72-jährige Pkw-Fahrer von der Hauptstraße in die Brandstraße ab und ließ in dieser zunächst noch Fußgänger die Straße kreuzen. Anschließend setzte er seine Fahrt in Schrittgeschwindigkeit fort. Hierbei übersah er jedoch den zuvor gestürzten und am Boden liegenden 71-jährigen Radfahrer.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer unter dem Pkw eingeklemmt. Durch das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte sowie eines Zeugen, konnte der Radfahrer befreit werden. Der zeitgleich vor Ort eingetroffene Rettungsdienst konnte den Fahrradfahrer reanimieren und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbringen. Bei einer Überprüfung des Pkw-Fahrers, durch besonders geschulte Einsatzkräfte, konnte keine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit festgestellt werden. Gegenstand der Ermittlungen sind die Ursachen für das alleinbeteiligte Sturzgeschehen des Radfahrers sowie den anschließenden Zusammenstoß zwischen diesem und dem Pkw. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch unklar, ob der Zusammenstoß mit dem Pkw oder ein medizinischer Notfall zur Reanimationspflichtigkeit des Radfahrers geführt hat. Auch dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Ermittlungen.

Mögliche Zeugen, die bislang noch nicht von der Polizei befragt worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05068/9338-0 bei der Polizei Elze zu melden.

