PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Einbrüche im Hochtaunuskreis +++ Hochwertige Fahrräder entwendet +++ Sachbeschädigung an Rundfunksendeanlage +++ Mehrere Verkehrsunfälle

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. In Einfamilienhaus eingebrochen

61350 Bad Homburg-Kirdorf v. d. H., Landgrafenstraße,

Freitag, 12.12.2025, 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(wö) Am Freitag wurde tagsüber die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in Bad Homburg-Kirdorf ausgenutzt um in dieses einzubrechen. Die unbekannten Täter betraten das Grundstück und hebelten eine, an der Rückseite gelegene Terrassentür auf. Im Haus wurden mehrere Zimmer durchwühlt und Schmuck im mittleren vierstelligen Betrag entwendet. Im Anschluss konnten die Einbrecher unerkannt entkommen.

Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen. Mitteilungen können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de eingestellt werden.

2. Einfamilienhaus durchwühlt

61267 Neu-Anspach, Usinger Straße

Freitag, 12.12.2025, 11:00 Uhr bis Samstag, 13.12.2025, 12:50 Uhr

(jm) In der Zeit von Freitag auf Samstag kam es in der Usinger Straße in Neu-Anspach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter hebelten hierbei das Fenster zum Schlafzimmer auf und verschafften sich somit Zutritt zum Haus. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 EUR geschätzt.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6061 / 9208 - 0. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Einbruch in Mehrfamilienhaus

61267 Neu-Anspach, Gartenstraße

Freitag, 12.12.2025, 18:30 Uhr bis Samstag, 13.12.2025, 00:45 Uhr

(jm) In der Zeit von Freitag auf Samstag kam es in der Gartenstraße in Neu-Anspach zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Wie der oder die Täter in das Objekt gelangten ist bislang nicht geklärt, jedoch stellten die Geschädigten fest, dass mehrere Schubladen offenstanden und Bargeld in dreistelliger Höhe vom Schreibtisch entwendet wurde. Ein Sachschaden am Haus entstand nach bisherigem Kenntnisstand nicht.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6061 / 9208 - 0. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Küchenfenster aufgehebelt

61273 Wehrheim, Lahnstraße

Freitag, 12.12.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 12.12.2025, 18:00 Uhr

(jm) Am Freitagnachmittag kam es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:50 Uhr in der Lahnstraße in Wehrheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter betraten das Grundstück über den Garten und hebelten das Küchenfenster auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Eine finale Schadenshöhe stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest, der entstandene Sachschaden am Gebäude wird jedoch auf etwa 1000 EUR geschätzt.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6061 / 9208 - 0. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

5. Hochwertige Fahrräder aus Keller entwendet

61348 Bad Homburg v. d. H., Castillostraße

Freitag, 12.12.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 13.12.2025, 10:00 Uhr

(wö) Im Zeitraum von Freitagnachmittag und Samstagvormittag wurden aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bad Homburger Innenstadt zwei hochwertige Rennräder entwendet. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt in das Mehrfamilienhaus und begaben sich in den Keller. Dort wurde ein Kellerabteil aufgebrochen, in welchem sich die zwei hochwertigen Fahrräder befanden. Die beiden Rennräder haben einen Wert im fünfstelligen Bereich.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen. Mitteilungen können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de eingestellt werden.

6. Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch an Rundfunksendeanlage

61389 Schmitten im Taunus, Großer Feldberg

Dienstag, 09.12.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 12.12.2025, 08:00 Uhr

(sj) Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Freitagmorgen Zutritt auf das Gelände einer Rundfunksendeanlage auf dem Großen Feldberg in Schmitten im Taunus. Hierbei wurde der Zaun, welcher das Gelände umfriedet, beschädigt und aufgedrückt. Anschließend betraten die Täter das Gelände der Rundfunksendeanlage. Letztendlich entfernten sich die Personen von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 9266-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

7. Katze erfolgreich ausgewichen und Unfall verursacht

61273 Wehrheim, Bahnhofstraße

Samstag, 13.12.2025, 02:16 Uhr

(jm) Am Samstag, den 13.12.2025, kam es um 02:16 Uhr in der Bahnhofstraße in Wehrheim zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 24 Jahre alter Bad Homburger befuhr mit seinem schwarzen Opel Meriva die Bahnhofstraße in Wehrheim. Um einer Katze auszuweichen, welche die Fahrbahn plötzlich querte, lenkte er nach rechts und kollidierte mit dem Heck eines am Straßenrand geparkten schwarzen BMW X1. Glücklicherweise wurden weder Mensch noch Tier bei dem Unfallgeschehen verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von geschätzt 15.000 EUR an beiden Fahrzeugen und der Opel musste in Folge der schweren Beschädigungen abgeschleppt werden.

8. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Steinbach (Taunus), Sodener Straße

Freitag, 12.12.2025, 16:00 Uhr

(as) Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin bog am Freitagnachmittag in Steinbach (Taunus) mit ihrem Pkw in die Sodener Straße ein und übersah dabei eine 81-jährige Fußgängerin, die die Sodener Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Fußgängerin auf die Straße stürzte. Sie wurde leicht verletzt und nach einer Behandlung durch Rettungskräfte noch vor Ort entlassen.

