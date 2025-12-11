PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Einbrüche +++ Auto aufgebrochen +++ Radler angefahren und geflohen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. In Häuser eingebrochen,

Glashütten, Röderter Weg, Friedrichsdorf, Friedberger Straße, Mittwoch, 10.12.2025, 10:15 Uhr - 22:40 Uhr

(gü)Am Mittwoch drangen Unbekannte in mindestens zwei Fällen in Wohnungen im Hochtaunuskreis ein und stahlen Gegenstände. Zwischen 10:15 Uhr und 18:45 Uhr hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses im "Röderter Weg" in Glashütten-Oberems auf und drangen so in das Innere des Objekts. Die Täter stahlen Bargeld, Schmuck und Handtaschen. In der Zeit von 11.30 Uhr bis 22:40 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Einfamilienhaus in der "Friedberger Straße" in Friedrichsdorf-Köppern. Die Täter hebelten ein Fenster des Objekts auf und durchsuchten das Haus. Zum Stehlgut liegen aktuell keine Hinweise vor. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Hinweise für die Tat in Glashütten nimmt die Polizei in Königstein unter der Rufnummer 06174 9266-0 entgegen. Hinweise für die Tat in Friedrichsdorf nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. In Lagerhalle eingestiegen,

Oberursel, Gattenhöferweg, Freitag, 05.12.2025, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 10.12.2025, 09:00 Uhr

(wie) Zwischen Freitag der letzten Woche und diesem Mittwoch sind Unbekannte in eine Lagerhalle in Oberursel eingestiegen und haben Gegenstände daraus entwendet. Die Täter öffneten ein Fenster der Lagerhalle im Gattenhöferweg mit Gewalt und kletterten in das Innere. Aus der Halle wurden anschließend Pkw-Reifen, ein Wagenheber und diverse Elektrogeräte entwendet. Wie und womit die Beute abtransportiert wurde ist unbekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06172/ 120-0 Hinweise entgegen

3. Auto aufgebrochen,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, Mittwoch, 10.12.2025, 12:00 Uhr bis 22:35 Uhr

(wie) In Friedrichsdorf ist am Mittwoch ein Auto aufgebrochen und ein Bildschirm daraus gestohlen worden. Eine 46-Jährige hatte ihren blauen VW am Mittwochmittag auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellt. Als sie am späten Abend wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden waren. Aus dem Fahrzeuginneren hatte ein Unbekannter einen Navigationsbildschirm entwendet und war dann mit seiner Beute verschwunden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

4. Zwei Einbruchsversuche,

Oberursel, Oberstedten, Hasengarten, Bad Homburg, Kirdorf, Landgrafenstraße, Mittwoch, 10.12.2025, 07:00 Uhr bis 10.12.2025, 20:55 Uhr

(fh)In Oberursel-Oberstedten und Bad Homburg-Kirdorf kam es im Laufe des Mittwochs jeweils zu Einbruchsversuchen. In der Hasengartenstraße verschafften sich die Einbrecher unbemerkt Zutritt in ein Reihenhaus, indem sie eine Balkontür aufhebelten. Entwendet wurde jedoch nichts. In der Landgrafenstraße in Kirdorf dagegen gelangten die Täter gar nicht erst in eine Erdgeschosswohnung und scheiterten bereits an der Terrassentür.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise werden für die Tat in Oberstedten unter der (06171) 6240-0 und für die Tat in Kirdorf unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

5. Radler angefahren und geflohen,

Grävenwiesbach-Hundtstadt, Am Sonnenberg, Montag, 08.12.2025, 07:45 Uhr

(wie) Am Montagmorgen hat in Hundtstadt ein Autofahrer einen Radfahrer leicht verletzt und ist anschließend geflohen. Der Pkw-Fahrer und der Radfahrer kamen sich gegen 07:45 Uhr in der Straße "Am Sonnenberg" entgegen. Auf Höhe der Hausnummer 31 fuhr der Autofahrer aufgrund eines parkenden Autos in den Gegenverkehr, wo sich der Radfahrer befand. Beide hielten an und es kam zu einer Meinungsverschiedenheit, wie nun weitergefahren werden solle. Kurz darauf fuhr der Pkw-Fahrer wieder los und an dem Radfahrer vorbei. Hierbei erfasste der Pkw den Radler allerdings am linken Fuß und verletzte diesen leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt trotzdem einfach fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht und nimmt unter der Telefonnummer 06081/ 9208-0 Hinweise entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell