PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Mit Drogen erwischt und Widerstand geleistet +++ Grundschulgebäude mit Graffiti besprüht +++ Seniorin in Linienbus gestürzt +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mit Drogen erwischt und Widerstand geleistet, Usingen-Merzhausen, Kreisstraße 740, Montag, 08.12.2025, 23:50 Uhr

(wie) In der Nacht ist ein Autofahrer bei Merzhausen mit Drogen erwischt worden und hat dann Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet. Der 45-Jährige war auf der Kreisstraße 470 mit einem Opel Meriva einer Polizeistreife aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Hinweise für einen Drogenkonsum des Autofahrers fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Zudem wurden bei dem Mann und im Auto mehrere Arten von Betäubungsmitteln und auffällig viel Bargeld gefunden. Daher nahmen die Beamten den 45-Jährigen fest. Im weiteren Verlauf wurde der Festgenommene aggressiver und sperrte sich gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Daher musste ihm für den Transport zur Dienststelle unter Zwang eine Handfessel angelegt werden. Bei der angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung wurde weiteres Betäubungsmittel gefunden. Eine nähere Überprüfung der vorgelegten Ausweispapiere und des Führerscheins zeigten, dass es sich um gefälschte Urkunden handelt. Nach Abschluss aller Maßnahmen und der Sicherstellung der Beweismittel durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Er wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen.

2. Grundschulgebäude mit Graffiti besprüht, Bad Homburg, Dornholzhausen, Schulstraße, Festgestellt: Samstag, 06.12.2025, 10:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte ein Graffiti an ein Schulgebäude in Dornholzhausen gesprüht. Zu einem bislang nicht näher eingrenzbaren Zeitpunkt vor Samstagmorgen betraten die Täter das Gelände der Grundschule in der Schulstraße und sprühten dort einen Text mit beleidigendem Inhalt auf eine Wand. Anschließend suchten die Farbschmierer das Weite.

Die Polizeistation Bad Homburg erbittet Hinweise zur Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

3. Seniorin in Linienbus gestürzt,

Oberursel, Mainstraße, Sonntag, 07.12.2025, 15:00 Uhr

(ro)Am Sonntagnachmittag ist in Oberursel eine Seniorin in einem Linienbus gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Frau stieg in der Mainstraße in einem Linienbus zum Bad Homburger Bahnhof ein. Wie genau die Seniorin anschließend im Bus zu Fall kam, ist bislang noch unklar. Sie musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden von der Polizeistation Oberursel geführt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer (06171) 6240-0.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell