POL-HG: Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht +++ Garagengenabteil in Tiefgarage aufgebrochen +++ Anrufe von falschen Polizisten

1. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Königstein im Taunus, Schneidhainer Straße, 07.12.2025, 18:20 Uhr bis 19:00 Uhr

(pl)Am Sonntagabend wurde ein Einfamilienhaus in der Schneidhainer Straße in Königstein von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen zwischen 18:20 Uhr und 19:00 Uhr durch die Terrassentür in das Haus ein. Nachdem sie dann die Räumlichkeiten durchsucht hatten, ergriffen die Einbrecher mit zwei erbeuteten Tresoren und den darin befindlichen Wertgegenständen unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Nummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Garagengenabteil in Tiefgarage aufgebrochen, Oberursel, Dornbachstraße, 06.12.2025, 17:00 Uhr bis 07.12.2025, 10:00 Uhr

(pl)In einer Tiefgarage in der Dornbachstraße in Oberursel haben unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag ein Garagenabteil aufgebrochen. Die Täter öffneten zwischen 17:00 Uhr und 10:00 Uhr gewaltsam das Absperrgitter des Abteils und entwendeten hieraus einen Hochdruckreiniger, einen Heckenschneider, einen Rasenmäher sowie ein Blasgerät samt Zubehör. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Nummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Anrufe von falschen Polizisten,

Oberursel, 05.12.2025

(pl)Am Freitag erhielten im Bereich von Oberursel mehrere Personen Anrufe von falschen Polizeibeamten. Der Ablauf der Telefonate ist meist derselbe: Es wird geschildert, dass die Polizei Einbrecher oder Räuber festgenommen habe und man bei der Durchsuchung dieser eine Liste mit weiteren, ausgesuchten Einbruchsobjekten gefunden habe. Die Adresse der oder des Angerufenen habe ebenfalls auf der Liste gestanden, wodurch diese nun akut gefährdet seien. In den beiden bislang bekanntgewordenen Fällen ließen sich die Angerufenen glücklicherweise von der abenteuerlichen Geschichte der Betrüger nicht aufs Glatteis führen, so dass stattdessen die echte Polizei informiert wurde. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

