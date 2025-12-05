PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zigarettendiebe beobachtet +++ Sachbeschädigungen an Hotel, Schule und PKW

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zigarettendiebe beobachtet,

Oberursel, Dornbachstraße, Freitag, 05.12.2025, 2.30 Uhr bis Freitag, 05.12.2025, 2.45 Uhr

(da)In der Nacht zum Freitag brachen Einbrecher in einen Kiosk in Oberursel ein. Gegen 2.30 Uhr hebelten die zwei Männer die Eingangstür des Kiosks in der Dornbachstraße auf, machten sich an der Zigarettenauslage zu schaffen und verstauten die Zigaretten in mitgebrachten Rucksäcken beziehungsweise Taschen. Als sie mit ihrer Beute flüchteten, wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Beide Täter waren 20 bis 30 Jahre alt. Einer von ihnen trug einen Mantel, Schal, Handschuhe und einen Rucksack. Sein Komplize war mit einer hellen Kapuzenjacke samt schwarzen Applikationen auf den Schultern, einer Mütze, Handschuhen und einer schwarzen Umhängetasche bekleidet. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Jugendliche beschädigen Hoteltür,

Friedrichsdorf, Seulberg, Am Houiller Platz, Mittwoch, 03.12.2025, 23 Uhr

(da)Am Mittwoch haben Jugendliche die Tür eines Hotels in Seulberg beschädigt. Gegen 23 Uhr betraten zwei Jungen das Gebäude am Houiller Platz. Sie begaben sich in die oberste Etage, um auf das Dach des Hotels zu gelangen. Hierzu brachen sie das Schloss einer Tür gewaltsam auf. Als sie von Mitarbeitern angesprochen wurden, verließen sie das Gebäude in unbekannte Richtung. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Jungen im Alter von 15 bis 16 Jahren. Einer war 1,60 Meter groß, hatte hellbraune beziehungsweise blonde, kurze Haare und war dunkel gekleidet. Sein Begleiter war 1,80 Meter groß, hatte kurze Haare und war ebenfalls dunkel gekleidet. Beide sollen Hochdeutsch gesprochen haben. Mögliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Unbekannte beschädigen Schulgebäude,

Schmitten, Arnoldshain, Schöne Aussicht, Mittwoch, 03.12.2025, 22 Uhr bis Donnerstag, 04.12.2025, 6.15 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte das Schulgebäude in Arnoldshain beschädigt. Zwischen 22 Uhr und 6.15 Uhr am Folgetag begaben sich die Täter auf das Gelände in der Straße "Schöne Aussicht". Dort beschädigten sie diverse Holzzäune, Beschilderungen, einen Lüftungsschacht sowie eine Regenrinne auf bislang unbekannte Weise. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizeistation Usingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

4. Sachbeschädigung an Auto,

Bad Homburg, Heuchelheimer Straße, Montag, 01.12.2025, 21 Uhr bis Donnerstag, 04.12.2025, 18 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen richteten Unbekannte an einem Auto in Bad Homburg größeren Schaden an. Ein grauer Peugeot C war zwischen Montag- und Donnerstagabend in der Heuchelheimer Straße abgestellt. In dieser Zeit beschädigten Unbekannte den linken Seitenspiegel und die rechte Fahrzeugseite mutwillig. So entstand ein Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Bislang sind keine Täterhinweise bekannt. Sollten Sie die Tat beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell