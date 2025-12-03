POL-HG: Mit Pfefferspray besprüht +++ Trickbetrüger machen Beute +++ In Wohnung eingestiegen +++ Einbruch in Wohnheim

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Mit Pfefferspray besprüht,

Weilrod - Finsternthal, Gemarkung Feuchtes Loch Flurstück 23 Dienstag, 02.12.2025, 21:01 Uhr

(gü)Am Dienstagabend wurde ein Autofahrer auf einem Waldweg im Bereich Weilrod-Finsternthal mit Pfefferspray besprüht. Der Fahrzeugführer saß gegen 21:00 Uhr in seinem Pkw, als ein Unbekannter ihm durch die geöffnete Fensterscheibe Pfefferspray in das Gesicht sprühte und flüchtete. Der Unbekannte wurde beschrieben als männlich, ca. 175 cm, schlanke Gestalt und bekleidet mit einer olivgrünen Kapuzenjacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Usingen unter der Nummer (06081) 9208-0 entgegen.

Trickbetrüger machen Beute,

Kronberg - Oberhöchststadt, Dienstag, 02.12.2025, 09:15 Uhr - 09:45 Uhr

(gü)Am Dienstagvormittag kam es zu einem Trickbetrug in Kronberg-Oberhöchstadt, bei welchem im Nachgang eine Geldabbuchung erfolgte. Im Zeitraum von 09:15 Uhr bis 09:45 Uhr befand sich ein Mann an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Unter falschem Vorwand lenkte der Tatverdächtige den Mann ab und entwendete daraufhin die Bankkarte. Im späteren Verlauf stellte der Mann fest, dass es zu einer Geldabbuchung von seinem Konto gekommen ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

In Wohnung eingestiegen,

Usingen - Kransberg, Hauptstraße, Montag, 01.12.2025, 17:00 Uhr - 02.12.2025, 08:45 Uhr

(gü)In der Zeit vom späten Montagnachmittag bis zum Dienstvormittag wurde ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Unbekannte drangen zwischen 17:00 Uhr und 08:45 Uhr über eine Garage in den rückwärtigen Bereich des Anwesens ein und öffneten dort gewaltsam das Küchenfenster. Hierdurch gelangten sie in das Innere des Objekts, durchsuchten dieses und flüchteten im Anschluss unerkannt. Über mögliches Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Usingen unter der Nummer (06081) 9208-0 entgegen.

Einbruch in Wohnheim,

Bad Homburg - Kirdorf, Paul-Ehrlich-Weg, Montag, 01.12.2025, 17:00 Uhr - 02.12.2025, 01:30 Uhr

(gü)Zwischen spätem Montagnachmittag bis zum frühen Dienstagmorgen brachen Unbekannte in ein Wohnheim ein. Im Tatzeitraum von 17:00 Uhr bis 01:30 Uhr hebelten Einbrecher eine Bürotür eines Wohnheimes im Paul-Ehrlich-Weg auf und entwendeten aus einem Schlüsselschrank diverse Büroschlüssel und durchsuchten nachfolgend die Räumlichkeiten. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

