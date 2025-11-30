PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperverletzungen in Steinbach und Kronberg +++ Einbrüche in Wohnungen in Bad Homburg und Friedrichsdorf +++ Farbschmierereien in Neu-Anspach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Versuchte Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung Tatort: Steinbach, Feldgemarkung hinter dem Friedhof Tatzeit: Freitag, 28.11.2025, gegen 10 Uhr

Die Geschädigte sowie die Täterin gingen beide mit ihren unangeleinten Hunden im Bereich des Friedhofes spazieren. Der Hund der Geschädigten lief bellend auf den Hund der Täterin zu. Die Täterin trat daraufhin den Hund der Geschädigten. Die Geschädigte eilte ihrem Hund zu Hilfe und wurde ebenfalls von der Täterin getreten. Des Weiteren beleidigte die Täterin die Geschädigte und bedrohte sie verbal. Weder die Geschädigte noch ihr Hund wurden durch den Angriff verletzt. Die Personalien der Täterin sind unbekannt . Beschreibung: ca 40-50 Jahre, schlanke Statur. Sie hat schwarz-graue, lange Haare. Ihr Hund sei ein weißer kniehoher Pomeranian (Zwergspitz).

Zeugen des Vorfalls oder Hinweise auf die Personalien der Täterin nimmt die Polizeistation in Oberursel unter Telefon 06171/62400 entgegen.

Körperverletzung

Tatort: Kronberg, Frankfurter Straße 1 Tatzeit: Samstag, den 29.11.2025, 01:00 Uhr

In der Nacht zum Samstag kam es vor dem Restaurant "Mangia Mangia" zu einer Körperverletzung. Vor dem Lokal befand sich eine Personengruppe, unter anderem der Geschädigte sowie der bislang unbekannte Täter. Hier kam es zwischen diesen Beteiligten zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Geschädigte verletzt wurde. Der Tatverdächtige, von dem es bisher keine Beschreibung gibt, flüchtete anschließend mit einem Zeugen in einem unbekannten Fahrzeug.

Hinweise bitte an die Polizei in Königstein unter Telefon 06174/92660.

Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus Tatort: Friedrichsdorf-Köppern, Kapersburgstraße Tatzeit: Freitag den 28.11.2025, zwischen 09:00 Uhr und 22:00 Uhr

Die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Bad Homburg, Schwalbacher Straße Tatzeit: Freitag den 28.11.2025, zwischen 23:35 und 23:45 Uhr

Ein Täter verschaffte sich Zutritt zu einer Wohnung in der Schwalbacher Straße. Er gelangte auf unbekannte Weise ins Haus, öffnete gewaltsam die Eingangstür der Wohnung, durchsuchte diese und entwendete Wertgegenstände. Anschließend flüchtete der Täter durch das Wohnzimmerfenster.

Der Täter ist männlich, ca. 185-195 cm groß und mit einer Kappe, einer dunklen Maske und dunkler Kleidung.

Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegen.

Einbruch in Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses Tatort: Bad Homburg, Am Wingertsberg Tatzeit: zwischen Donnerstag, 27.11.2025 und Samstag, 29.11.2025, 10:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Dort wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen und Gegenstände entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegen.

Ladendiebstahl

Tatort: Bad Homburg, Louisenstraße, Drogerie-Markt Tatzeit: Samstag, 29.11.2025, 16:35 Uhr

Ein 38-jähriger Ladendieb wollte diverse Parfüms aus der Rossmann-Filiale entwenden. Beim Verlassen des Drogeriemarktes konnte der Täter von einem Ladendetektiv gestoppt werden. Wert des Diebesgutes: ca. 440,- Euro

Farbschmierereien

Tatort: Neu-Anspach, An der Eisenbahn/Breslauer Straße/Siemensstraße Tatzeit: Samstag, 29.11.25 auf Sonntag, 30.11.2025

In der vergangenen Nacht wurden durch unbekannte Täter mehrere Stromkästen im Bahnhofsbereich in Neu-Anspach mit Hakenkreuzen beschmiert. Im Bereich der Skateranlage wurden Hakenkreuze und die Schriftzüge "Kanaken raus" und "Antifa jagen" hinterlassen. Auch Werbeplakate und ein privater Zaun waren betroffen.

Hinweise bitte an die Polizei Usingen unter Telefon 06081/92080

Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und lässt den PKW zurück Unfallort: Gemarkung Grävenwiesbach-Hundstadt, L3063 Unfallzeit: Sonntag, 30.11.2025, 03:36 Uhr

Zwischen Wilhelmsdorf und Laubach kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein grauer BMW von der Fahrbahn ab- und auf einem Acker zum Stehen kam. Dabei wurden mehrere Leitpfosten beschädigt. Der Unfallverursacher selbst flüchtete von der Unfallstelle, ließ aber das Fahrzeug zurück. Ermittlungen zum Fahrzeugführer sind eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeugführer machen können oder diesen möglicherweise mitgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Telefon 06081/92080

Vorfahrtsverstoß endet mit Verkehrsunfall Unfallort: Bad Homburg, Pfarrbornweg Ecke Cabourweg Unfallzeit: Freitag, den 28.11.2025 um 17:00 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es im Pfarrbornweg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 46 Jahre alte Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem BMW den Cabourgweg und übersah an der Einmündung zum Pfarrbornweg den vorfahrtsberechtigten Tesla eines 66-Jährigen. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell