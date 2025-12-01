PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 36-Jähriger verletzt Frau und Einsatzkräfte +++ Schmuck und Spirituosen bei Einbruch gestohlen +++ Einbrecher durchwühlen Wohnung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 36-Jähriger verletzt Frau und Einsatzkräfte, Steinbach, Bahnstraße, Freitag, 28.11.2025, 18.30 Uhr

(da)Am Freitag hat ein Mann in Steinbach zwei Einsatzkräfte attackiert und eine Frau schwer verletzt. Gegen 18.30 Uhr wurden mehrere Streifen zu einer häuslichen Auseinandersetzung in die Bahnstraße gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine 38-jährige Frau mit einer Stichverletzung sowie auf den 36-jährigen Tatverdächtigen. Die 38-Jährige wurde von Rettungskräften schwer verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, der 36-Jährige zunächst festgenommen und zur Polizeistation Oberursel gebracht. Während seiner Festnahme und auf dem Weg zur Dienststelle zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv und verletzte zwei Polizeibeamtinnen. Er spuckte einer Beamtin in den Mundbereich und trat einer weiteren ins Gesicht. Beide Einsatzkräfte waren aufgrund dieser Attacken zunächst nicht mehr dienstfähig und mussten medizinisch betreut werden. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er verblieb die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde am nächsten Morgen wieder entlassen.

2. Schmuck und Spirituosen bei Einbruch gestohlen, Königstein, Fuchstanzstraße, Freitag, 28.11.2025, 13 Uhr bis Samstag, 29.11.2025, 12 Uhr

(da)In der vergangenen Woche erbeuteten Einbrecher in Königstein Schmuck und Spirituosen. Die bislang unbekannten Täter gelangten zwischen Freitag- und Samstagmittag auf das Grundstück in der Fuchstanzstraße. Über eine Leiter kletterten sie auf das Dach des Wohnhauses und zerstörten dort ein Fenster. Durch dieses verschafften sie sich Zugang zu den Innenräumen und begaben sich auf Beutetour. Dabei stahlen sie Schmuck und Spirituosen, bevor sie über das Dachfenster wieder flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 Ihre Hinweise entgegen.

3. Einbrecher durchwühlen Wohnung,

Bad Homburg, Louisenstraße, Sonntag, 30.11.2025, 11.30 Uhr bis 16.40 Uhr

(da)Am Sonntag haben Einbrecher eine Wohnung in Bad Homburg durchwühlt. Zwischen 11.30 Uhr und 16.40 Uhr verschafften sich die bislang Unbekannten Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Louisenstraße nahe dem Kurhaus. Dort hebelten sie die Wohnungstür im vierten Stock auf und durchwühlten anschließend sämtliche Räumlichkeiten und Schubladen. Dabei gelangten sie an Bargeld, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten. Mögliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell