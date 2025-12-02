PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sporthalle beschmiert +++ Über Balkon in Wohnung eingestiegen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Sporthalle beschmiert,

Usingen, Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße, Freitag, 28.11.2025, 16 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 8 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende die Sporthalle einer Usinger Schule beschmiert. Die Täter gelangten zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh auf das Gelände in der Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße und sprühten pinkfarbene und blaue Farbe an die Hauswand. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06081) 9208-0 Hinweise entgegen.

2. Über Balkon in Wohnung eingestiegen,

Bad Homburg, Altkönigstraße, Samstag, 29.11.2025, 10 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 11.15 Uhr

(da)Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in Bad Homburg eingedrungen. Zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 11.15 Uhr, kletterten die Unbekannten auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Altkönigstraße. Hier hebelten sie zunächst mehrfach an der Balkontür, die diesen Versuchen jedoch standhielt. Daraufhin schlugen die Täter kurzerhand die Verglasung ein. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume nach Wertgegenständen. Ob sie dabei fündig wurden, ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

